В ОДКБ заявили, что достигнутых договоренностей достаточно для окончательного урегулирования в Карабахе
Достигнутых по Карабаху договоренностей достаточно для окончательного политического урегулирования в регионе, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
«При посредничестве РФ боевые действия удалось остановить. Достигнутые на настоящее время договоренности способствуют формированию необходимых условий для окончания политического урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха», - сказал Сидоров на брифинге.
Ранее сообщалось, что российские миротворцы в Карабахе доставили крупную партию гуманитарной помощи многодетным семьям в отдаленный район республики Лачин. Военнослужащие привезли продукты, обувь, одежду.
Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».