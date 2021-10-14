Армия В ОДКБ заявили, что достигнутых договоренностей достаточно для окончательного урегулирования в Карабахе Андрей Аркадьев С мая прошлого года отмечались периодические нарушения режима прекращения огня, но сейчас налаживается конструктивный диалог между сторонами, отметили в штабе ОДКБ. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Достигнутых по Карабаху договоренностей достаточно для окончательного политического урегулирования в регионе, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. «При посредничестве РФ боевые действия удалось остановить. Достигнутые на настоящее время договоренности способствуют формированию необходимых условий для окончания политического урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха», - сказал Сидоров на брифинге. Ранее сообщалось, что российские миротворцы в Карабахе доставили крупную партию гуманитарной помощи многодетным семьям в отдаленный район республики Лачин. Военнослужащие привезли продукты, обувь, одежду. Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика