Минздрав опубликовал 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России опубликовало 13-ю редакцию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Обновленный документ уже направлен в регионы.

«Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», - говорится в сообщении.

В новой редакции обновлена информация об использовании моноклональных антител - высокоэффективных препаратов, которые предназначены для нейтрализации вируса на раннем этапе у людей с риском тяжелого течения заболевания. Также добавлена информация о возможности взаимозаменяемости лекарств от коронавируса. Внесены правки в схемы использования лекарств при амбулаторном лечении.

Предыдущая, 12-я версия рекомендаций была опубликована в конце сентября. Среди новшеств - исключение из схемы лечения пациентов с легкой формой болезни и факторами риска лекарственного препарата умифеновир.