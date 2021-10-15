Адвокат Исмаилова назвал дату рассмотрения судом запроса на экстрадицию

Адвокат бизнесмена Тельмана Исмаилова Марина Русакова прокомментировала информацию о направлении Генпрокуратурой запроса в Черногорию об экстрадиции своего подзащитного. По ее словам, суд страны рассмотрит запрос в середине ноября. Также она подтвердила информацию о прощении политического убежища.

«Мы все ждем 12 числа. Тогда (судом - прим.ред) будет принято какое-либо значимое решение», - заявила «Звезде» Русакова.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в Черногорию запрос на выдачу Исмаилова. В 2017 году ему выдвинули обвинения в организации двух убийств. В начале октября этого года он был задержан в Подгорице.