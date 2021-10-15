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Адвокат Исмаилова назвал дату рассмотрения судом запроса на экстрадицию

Алексей Курильченко
11:16 15.10.2021
Суд Черногории может принять решение об экстрадиции экс-директора Черкизовского рынка в середине ноября.
Адвокат Исмаилова назвал дату рассмотрения судом запроса на экстрадицию
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Адвокат бизнесмена Тельмана Исмаилова Марина Русакова прокомментировала информацию о направлении Генпрокуратурой запроса в Черногорию об экстрадиции своего подзащитного. По ее словам, суд страны рассмотрит запрос в середине ноября. Также она подтвердила информацию о прощении политического убежища.

«Мы все ждем 12 числа. Тогда (судом - прим.ред) будет принято какое-либо значимое решение», - заявила «Звезде» Русакова.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в Черногорию запрос на выдачу Исмаилова. В 2017 году ему выдвинули обвинения в организации двух убийств. В начале октября этого года он был задержан в Подгорице.

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