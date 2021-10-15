Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Омский кадетский военный корпус в ходе поездки в Центральный военный округ. Главе российского военного ведомства показали многофункциональный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки.

Шойгу поручил обеспечить десантные учебные заведения тренажерами десантирования. Сделать это необходимо до конца года.

«У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться такие тренажеры», - распорядился министр.

Интерактивный комплекс, который уже ввели в строй в кадетском корпусе, предназначен для подготовки десантников, его программа предусматривает выполнение различных задач, в том числе десантирование на полигоне учебного центра ВДВ.

Комплекс оснащен интерактивными стендами, имеются тренировочные парашютные тренажеры с применением VR-технологий, аппаратный стенд боевой машины десанта на динамической платформе.

Ранее сообщалось, что на совещании, которое прошло в пятницу на базе Омского кадетского военного корпуса, Шойгу обсудил развитие ВДВ и обеспечение войск ЦВО новым оружием.