Шойгу обсудил развитие ВДВ и обеспечение войск ЦВО новым оружием на совещании в Омске

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы развития ВДВ, обеспечения войск Центрального военного округа новыми вооружениями, а также реализации инфраструктурных проектов в Сибири в ходе совещания, которое прошло в пятницу, 15 октября, на базе Омского кадетского военного корпуса.

«Это вопросы, связанные и с Воздушно десантными войсками, и со строительством объектов здесь, в Сибири. Это вопросы, связанные со всем тем, что называется обеспечением Вооруженных сил – как тыловое, так и оружием», - подчеркнул Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, на повестке дня также и проблемные вопросы, связанные, по большей части, с развитием военной инфраструктуры.

Кроме того, как отмечается, предстоит коснуться вопросов цифровизации военкоматов, создания в регионах центров военно-патриотического воспитания «Авангард».



