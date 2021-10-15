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Шойгу обсудил развитие ВДВ и обеспечение войск ЦВО новым оружием на совещании в Омске

Алена Миронова
09:33 15.10.2021
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Центральный военный округ, где посетил Омский кадетский военный корпус.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы развития ВДВ, обеспечения войск Центрального военного округа новыми вооружениями, а также реализации инфраструктурных проектов в Сибири в ходе совещания, которое прошло в пятницу, 15 октября, на базе Омского кадетского военного корпуса.

«Это вопросы, связанные и с Воздушно десантными войсками, и со строительством объектов здесь, в Сибири. Это вопросы, связанные со всем тем, что называется обеспечением Вооруженных сил – как тыловое, так и оружием», - подчеркнул Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, на повестке дня также и проблемные вопросы, связанные, по большей части, с развитием военной инфраструктуры. 

Кроме того, как отмечается, предстоит коснуться вопросов цифровизации военкоматов, создания в регионах центров военно-патриотического воспитания «Авангард».

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