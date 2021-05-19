В стране и мире Путин поддержал идею перенести перепись населения Анна Назайкина Необходимость данного решения была объяснена стартом предвыборной кампании. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» перенести перепись населения на октябрь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком, о переносе переписи населения на октябрь», - заявил представитель Кремля. Напомним, что сегодня, 19 мая, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с президентом выступил с предложением перенести данное всероссийское мероприятие на октябрь, что было объяснено стартом предвыборной кампании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика