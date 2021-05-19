Путин поддержал идею перенести перепись населения
Необходимость данного решения была объяснена стартом предвыборной кампании.
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Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» перенести перепись населения на октябрь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком, о переносе переписи населения на октябрь», - заявил представитель Кремля.
Напомним, что сегодня, 19 мая, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с президентом выступил с предложением перенести данное всероссийское мероприятие на октябрь, что было объяснено стартом предвыборной кампании.