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Картаполов заявил, что Запад навязывает РФ гонку вооружений

Анна Берестовая
00:56 15.10.2021
Глава комитета Госдумы РФ по обороне объяснил, что Запад не принимает предложение РФ остановить гонку вооружений.
Картаполов заявил, что Запад навязывает РФ гонку вооружений
© Фото: U.S. Space Force Keystone Press Agency Globallookpress
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Действия Запада принуждают Россию тратить средства на гонку вооружений, в которой она не имеет желания участвовать. Соответствующее заявление сделал глава комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Депутат отметил, что гонка вооружений - процесс, совершенно не идущий на пользу международным отношениям и не добавляющий спокойствия миру. По его словам, в ней принципиально невозможно одержать победу.

«Это такая вещь, где победителей быть не может по определению», - объяснил Картаполов.

Парламентарий указал, что в связи со сложившейся ситуацией России и западными странам приходится финансировать разработки в области вооружений вместо того, чтобы использовать средства, к примеру, на борьбу с пандемией. При этом, как подчеркнул член Госдумы, РФ оказывается вынуждена обеспечивать собственную безопасность в «игре», которую она не выбирала.

«Ведь не мы это начали. Это начали наши партнеры», - сказал Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».

Депутат обозначил, что Россия предлагает остановить гонку вооружений, однако Соединенные Штаты не соглашаются. Это, по его словам, видно по недавно сделанному американцами шагу - выходе из ДРСМД.

Картаполов добавил, что к 2024 году планируется увеличить расходы на обеспечение оружейного ядерного комплекса государства на 14% относительно 2022 года. Это, как он заметил, даст возможность продолжать закупку современнейших систем вооружения и заниматься разработкой новых.

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