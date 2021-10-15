Посол Украины в Лондоне сообщил о планах Зеленского посетить Великобританию

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует совершить визит в Великобританию в конце текущего месяца. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

По словам дипломата, в ходе поездки должно состояться заседание с участием президента Украины, на котором будет проведен стратегический диалог. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на прессу.

Ранее Зеленский сообщил, что провел «важный разговор» с главами Германии и Франции. В рамках беседы с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном была, в частности, затронута тема подготовки к саммиту «нормандской четверки».