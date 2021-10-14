Юрий Борисов провел встречу на Кубе с генералом Кастро и президентом республики

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочего визита на Кубу встретился с генералом Раулем Кастро и президентом республики Мигелем Диасом-Канелем. Об этом сообщила газета кубинской компартии Granma.

«Высокий гость вручил генералу армии копии медалей, врученных еще Советским Союзом главнокомандующему Фиделю Кастро. Товарищ Рауль Кастро направил братское приветствие президенту России Владимиру Путину», - отметили в издании.

Отмечается, что стороны отметили хороший уровень сотрудничества двух стран и согласились работать над укреплением связей.

Также российский вице-премьер провел переговоры с действующим лидером компартии и правительства, президентом республики Мигелем Диасом-Канелем. В ходе встреч обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между странами, а также пути дальнейшего развития совместных проектов на территории Кубы.

Ранее российский вице-премьер подчеркнул, что Москва считает Кубу ключевым партнером в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна и ценит стратегический характер взаимодействия, которое базируется на принципах дружбы и взаимоуважения.