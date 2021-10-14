Белым бело: Вильфанд сообщил о скором выпадении снега на всей азиатской части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в России азиатская часть уже почти полностью покрыта снегом. На данный момент бесснежным остается только юг, но скоро на всей территории азиатской части страны выпадет снег.

«Если еще в четверг - пятницу на юге Хабаровского края, в Приморском крае тепло, то в конце недели температурный фон не порадует местных жителей. Температура будет 8-12 градусов, то есть понизится сразу на 7-8 градусов», - рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что в Москве рост температуры с 1780 года составил 2,4 градуса. Он отметил, что при этом теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились.