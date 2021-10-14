Подозреваемому в атаке с луком и стрелами на жителей Норвегии датчанину предъявили обвинение

В норвежском городе Конгсберг в нападении на людей с луком и стрелами подозревают 37-летнего гражданина Дании, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщила местная полиция.

«Тридцатисемилетний мужчина был задержан и обвинен после того, как пять человек были убиты и двое ранены в центре Конгсберга в среду вечером», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция не исключает версию теракта, передает РИА Новости.

Ранее в прессе появилась информация о нападении, совершенном в норвежском городе Конгсберг. Согласно телеканалу NRK, в результате произошедшего пострадал сотрудник полиции, находившийся на момент инцидента в штатском.