СМИ: число жертв норвежского стрелка из лука выросло до пяти

В Норвегии, по данным СМИ, выросло количество человек, погибших из-за нападения преступника, вооруженного луком со стрелами. К настоящему моменту, как сообщает пресса, зарегистрировано пять жертв атаки.

Кроме того, согласно телеканалу NRK, в результате произошедшего пострадал сотрудник полиции, находившийся на момент инцидента в штатском. Точное число пострадавших, как пишет СМИ, правоохранительными органами пока не озвучивается.

Ранее в прессе появилась информация о нападении, совершенном в норвежском городе Конгсберг. Согласно опубликованным сведениям, мужчина открыл стрельбу из лука по людям. Злоумышленника, по сообщениям, уже удалось задержать.