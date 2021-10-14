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СМИ: число жертв норвежского стрелка из лука выросло до пяти

Анна Берестовая
00:50 14.10.2021
Количество жертв вооруженного луком и стрелами преступника выросло в Норвегии.
СМИ: число жертв норвежского стрелка из лука выросло до пяти
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Норвегии, по данным СМИ, выросло количество человек, погибших из-за нападения преступника, вооруженного луком со стрелами. К настоящему моменту, как сообщает пресса, зарегистрировано пять жертв атаки.

Кроме того, согласно телеканалу NRK, в результате произошедшего пострадал сотрудник полиции, находившийся на момент инцидента в штатском. Точное число пострадавших, как пишет СМИ, правоохранительными органами пока не озвучивается.

Ранее в прессе появилась информация о нападении, совершенном в норвежском городе Конгсберг. Согласно опубликованным сведениям, мужчина открыл стрельбу из лука по людям. Злоумышленника, по сообщениям, уже удалось задержать.

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