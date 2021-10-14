В Москве увеличится прожиточный минимум на душу населения

С 1 января 2022 года в Москве увеличится прожиточный минимум до 18 714 рублей на душу населения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«В соответствии со статьей „О прожиточном минимуме в Российской Федерации“ Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения - 18 714 рублей, для трудоспособного населения - 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля», - говорится в документе.

В 2021 году прожиточный минимум составляет 18 029 рублей, для трудоспособного - 20 589 тысяч. Сообщается, что контроль за выполнением поручен заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее Собянин подписал указ о денежных выплатах пенсионерам за прохождение вакцинации от коронавируса. Москвичи старше 65 лет могут получить 10 тысяч рублей или подарочный набор.