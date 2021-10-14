Глава ЦБ РФ рассказала, в какой валюте хранит сбережения

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поделилась, что хранит сбережения в рублях. По ее словам, было бы странно ей, как главе ЦБ, хранить деньги в другой валюте.

«Я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение: это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте», - отметила Набиуллина.

Также она объяснила, как обычному человеку понять, правильно ли он сделал, что хранил сбережения в рублях.

«Для того, чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли», - пояснила глава ЦБ в интервью YouTube-каналу «Фанимани».

В сентябре Набиуллина оценила вероятность наступления мирового финансового кризиса. По ее словам, в ближайшее время эта вероятность является крайне низкой.