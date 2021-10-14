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Бомбардировочный полк на Су-34 перебазируют в Воронеж до конца года

Анна Берестовая
23:25 14.10.2021
Передислокация пройдет с 15 ноября по 15 декабря 2021 года. 
Бомбардировочный полк на Су-34 перебазируют в Воронеж до конца года
© Фото: Минобороны России
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До конца текущего года 47-й бомбардировочный авиационный полк на самолетах Су-34 будет передислоцирован из Бутурлиновки (населенного пункта в Воронежской области) в Воронеж.

Об этом доложили министру обороны России Сергею Шойгу в ходе его рабочей поездки в Воронеж. Передислокация пройдет с 15 ноября по 15 декабря текущего года. 

Также Шойгу было доложено, что в военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина созданы уникальные условия для подготовки специалистов по обслуживанию и ремонту авиационной техники. Благодаря этому через несколько лет до 70% объема ремонтных работ будет осуществляться в войсках, куда после обучения направляются профильные специалисты, обучающиеся в ВВА.

На этот уровень Воздушно-космические силы выйдут к 2026 году, доложили министру. Шойгу при этом отметил, что наряду с отлично подготовленными специалистами, в войсках будет и все необходимое для ремонта авиатехники современное оборудование.

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