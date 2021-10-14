Шойгу отметил работу военных строителей по развитию инфраструктуры ВВА в Воронеже

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу высоко оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России по созданию инновационной учебно-материальной базы Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина в Воронеже.

«Созданы прекрасные условия для обучения наших будущих летчиков и техников. Молодцы строители, инженеры, те, кто занимался самой концепцией войскового ремонта и вертолетов, и самолетов, беспилотных летательных аппаратов. Это серьезный шаг, который позволит нам практически на порядок сократить сроки ремонта и обслуживания авиации и расходы тоже на порядок. 50 тысяч рублей или семь миллионов рублей – разница есть?», - заявил Шойгу в ходе инспекции инфраструктуры академии.

Шойгу представили учебную модульную технико-эксплуатационную часть (ТЭЧ) комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которую создали в академии недавно. ТЭЧ построена на базе быстровозводимых зданий контейнерного типа и предназначена для обучения специалистов, которые занимаются войсковым ремонтом комплексов с беспилотных летательными аппаратами.

По регламенту и ремонту радиоэлектронного и авиационного оборудования беспилотников, а также силовых установок БПЛА, в зданиях контейнерного типа размещается три лаборатории. Они оснащены оборудованием для диагностики и контроля технического состояния блоков радиоэлектронного и авиационного оборудования, а также необходимым инструментами и средствами измерений для производства войскового ремонта модульным и элементным способом.

Помимо этого, в состав ТЭЧ входит пневмосооружение УПС-16ТМ. Оно предназначено для обслуживания авиационной техники, проведения монтажно-демонтажных работ, организации приема воздушного судна на регламентные работы (войсковой ремонт), а также выполнения комплексной диагностики БПЛА. Модульная ТЭЧ комплексов с БПЛА принята в эксплуатацию в сентябре этого года.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия (ВВА) имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю. А.Гагарина» создан в 2012 году в Воронеже. Он образован в результате объединения ВВА имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (Монино, Московская область) и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже. Учебное заведение совершенствуют, вводя в строй новые объекты инфраструктуры. Это делается для совершенствования учебно-материальной базы и повышения качества подготовки авиационных специалистов.

Свыше 7,5 тыс. военнослужащих, более полутора тысяч курсантов и слушателей из которых зашли в учебные аудитории и классы впервые, приступили к занятиям в академии в новом учебном году.