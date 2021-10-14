Собянин: Москва не будет останавливаться из-за пандемии и примет меры

Несмотря на сложную осеннюю волну коронавируса, Москва будет жить полной жизнью и развиваться, и работа города не остановится. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, для того, чтобы обезопасить москвичей, будут приняты какие-то меры.

«Возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то короткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит», - сказал Собянин в интервью каналу ТВЦ.

Главной проблемой с заболеваемостью COVID-19 мэр назвал то, что среди группы пожилых людей вакцину сделали только третья часть жителей Москвы.

«У нас только треть пожилых людей привилась. Они по-прежнему находятся в зоне риска, потому что у нас 80% умирающих от коронавируса - это люди старше 60 лет. Им сам Бог велел сделать», - сообщил градоначальник.

По словам Собянина, нынешняя осенняя волна коронавируса в столице проходит сложно и имеет высокую динамику. За последние недели прирост инфицированных коронавирусом увеличился на 20-30%, и рост, к сожалению, не уменьшается.