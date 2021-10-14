Президент РФ заявил, что доллар подрывает позиции в качестве резервной валюты

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что доллар подрывает позиции в качестве мировой резервной валюты, но Россия не заинтересована в полном уходе от расчетов в них.

«Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего», - цитирует интервью Путина сайт Кремля.

Также глава государства считает, что Америка совершает большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент.

«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. А они это делают, так как препятствуют расчетам в долларах за санкционную продукцию. Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», - отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что у США растет государственный долг, и рассказал, что Москва внимательно следит за ситуацией и примет все необходимые меры.

«Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте. Потому что все же задаются вопросом: а что дальше? Что экономические власти Штатов будут делать с этим колоссальным долгом? Что будут делать, проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость? С долгом-то что делать? Мы внимательно смотрим за тем, что происходит, анализируем и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы», - подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия не злоупотребляет своим первенством в гиперзвуковом оружии. Президент добавил, что Россия готова вести переговоры по сокращению наступательных вооружений.