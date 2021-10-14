Армия Ливана сообщила о задержании девятерых человек из-за стрельбы в Бейруте

В Бейруте задержали девять человек из-за стрельбы на фоне демонстраций. Среди задержанных - один сириец. Об этом сообщила армия Ливана.

«Были задержаны девять человек, в том числе один сириец. В отношении задержанных проводится расследование под контролем судебных органов», - говорится в заявлении армии в Twitter.

В Бейруте в ходе демонстраций с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту в 2020 году начались беспорядки, в результате которых погибли и пострадали люди. В центр столицы Ливана введены войска. Сообщается, что военным отдан приказ открыть огонь по всем, кто имеет оружие в руках.