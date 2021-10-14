Смертоносные беспорядки со стрельбой и воем сирен настигли Бейрут на фоне митингов

В столице Ливана Бейруте в ходе демонстраций в пользу отстранения главного судьи Тарека Битара по делу о взрыве в порту города в 2020 году неизвестные открыли стрельбу по протестующим из оппозиции. Корреспондент «Звезды» Максим Гриценко разобрался в подробностях вооруженных беспорядков.

В центр Бейрута ввели войска. Войска спецназа армии Ливана под прикрытием бронетехники начали проведение специальной операции по устранению нападавших. Военным был отдан приказ стрелять по всем, кто держит в руках оружие. Некоторым удалось укрыться в жилом доме, говорит корреспондент. На данный момент сообщается о шести погибших и свыше 60 раненых.

Заблокированы дороги и кварталы. Военнослужащие предпринимают попытки выбить с крыш домов засевших снайперов. Первые взрывы и выстрелы в Бейруте прогремели еще утром. Огонь по участникам демонстрации открыли в момент, когда колонна направилась к дворцу правосудия. Среди демонстрантов - сторонники шиитских партий «Харакет Амаль» и «Хезболла». Местные власти говорят о заранее спланированной провокации.

«Армия продолжает свои полевые процедуры для исправления ситуации, восстановления безопасности, устранения всех проявлений небезопасности, ареста лиц, причастных к этим событиям, и передачи их в компетентные судебные органы», - говорится в официальном заявлении премьер-министра Ливана Наджиба Микати.

Согласно последним данным, нападавшие стреляли из гранатометов по зданию, где укрылись зарубежные и российские журналисты. Пострадавших нет. На данный момент стрельбу прекратили. В центре Бейрута развернуто несколько мобильных госпиталей, также на месте дежурят армейские подразделения. Уже установлены личности нескольких подстрекателей и открывших огонь по участникам демонстрации.