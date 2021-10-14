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Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг СВПД

Елизавета Потейчук
20:58 14.10.2021
Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана провели телефонный разговор, во время которого, в частности, обозначили настрой на возобновление консультаций по СВПД в Вене.
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг СВПД
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава дипломатического ведомства Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор, в процессе которого подняли вопрос о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Диалог состоялся по инициативе иранской стороны.

«Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подтверждено, что восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон. Обозначен обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене», - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, стороны обсудили некоторые вопросы внутренней двусторонней повестки. Тезисы ранее затрагивались министрами на переговорах 6 октября.

Ранее Сергей Лавров заявил об обновлении концепции внешней политики России. Он отметил, что молодым специалистам предстоит трудиться на ответственном этапе российской и глобальной истории, так ситуация в мире не становится проще. 

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