Лавров заявил об обновлении Концепции внешней политики России

Москва занимается обновлением Концепции внешней политики страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступающими на дипломатическую службу.

Он отметил, что молодым специалистам предстоит трудиться на ответственном этапе российской и глобальной истории, так ситуация в мире не становится проще. Такие условия, подчеркнул министр, добавляют азарта и заставляют мыслить креативно, имея в качестве главной задачи выполнение основного предназначения внешней политики - обеспечение максимально благоприятных условия для внутреннего развития.

«Это магистральное содержание Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной в 2016 году президентом Владимиром Путиным. Но время бежит быстро. Сейчас занимаемся обновлением этого стратегического документа», - сказал Лавров.

Он также выразил уверенность, что каждый из молодых дипломатов внесет вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии. Лавров также поздравил выпускников с успешным завершением учебы, подчеркнув, что они пришли в дружный «дом», который сохраняет преемственность, всегда стремится обеспечить наставничество в самом хорошем и «незабюрократизированном» смысле.