В стране и мире Коронавирус Рошаль поддержал идею о возвращении пожилых медиков к работе Валентина Пескова О том, что специалисты в возрасте должны выйти обратно на работу с удаленного доступа, высказался министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. © Фото: АГН Москва Global Look Press Читайте нас на: Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль поддержал инициативу главы Минздрава РФ о возвращении медиков старшего возраста к работе. Для этого, отметил доктор медицинских наук и заслуженный детский врач РФ, необходимо разработать серьезные формы условий возвращения. «Родина в опасности. Кадры медработников катастрофически выгорают. Один из путей решения кадрового вопроса - возвращение в профессию тех, кто ушел по разным причинам. Мурашко прав», - написал Рошаль в своем Twitter-аккаунте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вернуться на свои рабочие места. Глава ведомства отметил, что в распоряжении России имеется вакцина от коронавируса, которая может обеспечить врачам защиту от заражения COVID-19 на работе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика