Рошаль поддержал идею о возвращении пожилых медиков к работе
Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль поддержал инициативу главы Минздрава РФ о возвращении медиков старшего возраста к работе. Для этого, отметил доктор медицинских наук и заслуженный детский врач РФ, необходимо разработать серьезные формы условий возвращения.
«Родина в опасности. Кадры медработников катастрофически выгорают. Один из путей решения кадрового вопроса - возвращение в профессию тех, кто ушел по разным причинам. Мурашко прав», - написал Рошаль в своем Twitter-аккаунте.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вернуться на свои рабочие места. Глава ведомства отметил, что в распоряжении России имеется вакцина от коронавируса, которая может обеспечить врачам защиту от заражения COVID-19 на работе.