Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов

В Москве в концертном зале «Зарядье» проходит церемония вручения звезд Michelin столичным кафе и ресторанам. Награды удостоились девять московских заведений. При этом сразу два московских ресторана получили по две звезды.

«Получение звезды - это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами», - цитирует ТАСС слова соведущего мероприятия, международного директора гидов Michelin Гвендаля Пулленека.

Москва стала первым городом СНГ, рестораны и кафе которого отметились значимой наградой.

Ранее в сентябре четыре российских шеф-повара вошли в рейтинг ста лучших поваров мира. В список вошли Владимир Мухин, Сергей и Иван Березуцкие и Анатолий Казаков.