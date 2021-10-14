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Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов

Елизавета Потейчук
20:14 14.10.2021
Из девяти получивших награду заведений по две звезды Michelin получили два столичных ресторана.
Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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В Москве в концертном зале «Зарядье» проходит церемония вручения звезд Michelin столичным кафе и ресторанам. Награды удостоились девять московских заведений. При этом сразу два московских ресторана получили по две звезды.

«Получение звезды - это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами», - цитирует ТАСС слова соведущего мероприятия, международного директора гидов Michelin Гвендаля Пулленека.

Москва стала первым городом СНГ, рестораны и кафе которого отметились значимой наградой.

Ранее в сентябре четыре российских шеф-повара вошли в рейтинг ста лучших поваров мира. В список вошли Владимир Мухин, Сергей и Иван Березуцкие и Анатолий Казаков.

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