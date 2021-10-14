Песков: вводить чрезвычайные меры по COVID-19 пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чрезвычайные меры по случаю роста заболеваемости инфекцией COVID-19 не будут приниматься до тех пор, пока врачи справляются с лечением потоков пациентов. При этом представитель Кремля подчеркнул, что отказ от вакцинации от COVID-19 на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации крайне опасен.

«Медицинская инфраструктура мобилизована. И, конечно, сейчас больше и технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей, поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться, но, конечно же, предстоит существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинированная», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что российским властям за два года пандемии удалось добиться успехов в стабилизации эпидемиологической обстановки. В тех субъектах, где ситуация приближается к критической, говорит Песков, власти вынуждены принимать другие решения.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин еще не успел пройти повторную вакцинацию. Песков подчеркнул, что уровень антител в организме Путина довольно высок, что позволяет не делать прививку какое-то время.