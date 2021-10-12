Песков сообщил, что Путин пока не прошел ревакцинацию

Президент России Владимир Путин на данный момент не прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у российского лидера наблюдается высокий уровень антител, что позволяет не проходить процедуру повторно.

«Нет, он еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу. И далее он будет следовать рекомендациям врачей», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что 14 октября пройдет полгода с момента, когда Путину сделали первую прививку.

Ранее Путин рассказал о своем самочувствии и объяснил появление кашля. Отвечая на вопрос Валентины Матвиенко, российский лидер объяснил это холодной погодой и подчеркнул, что прекрасно себя чувствует.