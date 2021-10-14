Шесть человек погибли в результате беспорядков и стрельбы в Бейруте

Шесть человек погибли в результате беспорядков и стрельбы в районе Тайуни в Бейруте. Пострадавшими считаются более 60 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

В четверг, 14 октября, в Бейруте начался обстрел демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро. Граждане направлялись в сторону Дворца правосудия.

Сторонники шиитских партий начали собираться еще утром для участия в демонстрации. Их требование - отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.

Как отмечается, в армии Ливана заявили, что в настоящий момент ведутся поиски всех, кто обстреливал протестующих.