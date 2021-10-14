На острове Пальма улицы находятся под слоем пепла после извержения вулкана

Извержение вулкана на канарском острове Пальма не утихает. Очевидцы публикуют кадры улиц и домов, покрытых толстым слоем вулканического пепла.

На кадрах видно, как люди с лопатами очищают город от слоя рыхлой массы. Машины, деревья, тротуары и дороги - все покрыто плотным слоем пепла.

Ранее стало известно, что на острове Пальма уже десятый день извергается вулкан. Согласно данным испанского Института океанографии, лава дошла до океана. Также сообщается, что извержение начало создавать залежи.