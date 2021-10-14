Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной РФ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной России по хоккею. Специалист возглавил молодежную команду в июне 2020 года.

Главным тренером молодежной сборной России вместо Ларионова назначен Олег Браташ, ранее возглавлявший олимпийскую команду. А Игорь Ларионов поменяется с ним местами и перейдет на его должность - главного тренера олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды).

«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборных связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды», - цитирует пресс-релиз от Федерации хоккея России ТАСС.

Как объяснил президент ФХР Владислав Третьяк, Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России и добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне.

Игорю Ларионову 60 лет, за свою карьеру хоккеиста он добился значительных достижений, став двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Он работает в системе сборных России с 2019 года. 55-летний Олег Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года.