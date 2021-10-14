Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной РФ по хоккею

Валентина Пескова
17:39 14.10.2021
На его пост назначен Олег Браташ, который работает в системе сборных команд России с 2015 года.
Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной РФ по хоккею
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Читайте нас на:

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов покинул пост главного тренера молодежной сборной России по хоккею. Специалист возглавил молодежную команду в июне 2020 года.

Главным тренером молодежной сборной России вместо Ларионова назначен Олег Браташ, ранее возглавлявший олимпийскую команду. А Игорь Ларионов поменяется с ним местами и перейдет на его должность - главного тренера олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды).

«Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборных связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам. Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды», - цитирует пресс-релиз от Федерации хоккея России ТАСС.

Как объяснил президент ФХР Владислав Третьяк, Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России и добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне.

Игорю Ларионову 60 лет, за свою карьеру хоккеиста он добился значительных достижений, став двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Он работает в системе сборных России с 2019 года. 55-летний Олег Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.