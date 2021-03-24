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«Россия богата талантами»: Ларионов оценил игру российских хоккеистов Василевского и Капризова в NHL

Иван Линдеманн
18:26 24.03.2021
В начале марта Капризов оформил свой первый хет-трик в NHL. Ранее Василевский стал шестым в истории лиги вратарем, победившим в 21 встрече подряд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: andreivasilevskiy, kirill_kaprizov, VK
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Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов в интервью телеканалу «Звезда» оценил игру российских хоккеистов Андрея Василевского и Кирилла Капризова, которые не перестают бить рекорды.

«Приходит время, когда молодежь занимает позиции - это естественное явление. Я очень рад за ребят. Рад за Кирилла, за то, что он довольно-таки смело вошел в лигу и начал стабильно играть, стабильно набирать очки, помогать команде выигрывать», - заявил Ларионов.

Тренер напомнил, что Василевский, которому 26 лет, уже не считается молодым спортсменом, однако продолжает удивлять.

«Я поражаюсь и очень горжусь тем, что это наш парень, который сегодня является лучшим вратарем в лиге. Его стабильность, его посвященность игре позволяют команде выигрывать. Это очень важный фактор, когда вратарь может выиграть матч в одиночку», - подчеркнул Ларионов.

В начале марта Капризов оформил свой первый хет-трик в NHL. Ранее Василевский стал шестым в истории лиги вратарем, победившим в 21 встрече подряд.

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