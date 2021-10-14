Telegram вновь грозит штраф до 4 млн за неудаление запрещенной информации

В суде Таганского района Москвы в отношении мессенджера Telegram составили новый административный протокол. За отказ удалить запрещенную информацию социальной сети грозит штраф, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

«Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября», - рассказал собеседник агентства.

Административный протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Мессенджер могут оштрафовать на сумму в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Ранее в России граждане столкнулись с многочисленными сбоями социальной сети Telegram. В ночь на 14 октября было отправлено 6 939 сообщений о сбоях при использовании мессенджера.