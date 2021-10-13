В стране и мире В России столкнулись с массовыми сбоями в работе Telegram Анна Берестовая Пользователи из России сообщили о многочисленных сбоях в работе Telegram. © Фото: Thomas Ulrich, Pixabay Читайте нас на: В среду, 13 октября, российские пользователи стали сообщать о возникновении проблем в работе мессенджера Telegram. Соответствующая статистика отображается сервисом Downdetector, отслеживающим функционирование популярных интернет-ресурсов. В ночное время было отправлено 6 939 сообщений о сбоях при использовании мессенджера. Из всех жалоб пользователей 51% пришелся на неполадки в работе приложения, 34% испытывали затруднения с подключением к серверу и 15% столкнулись с проблемами при отправке сообщений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика