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Сербско-российская батарея с ЗРПК «Панцирь-С» прошла маршем 170 километров на учениях «Славянский щит - 2021»

Андрей Аркадьев
17:20 14.10.2021
Ранее зенитная ракетно-артиллерийская батарея «Панцирь-С» была переброшена военно-транспортными самолетами на территорию сербской авиабазы Батайница.
Сербско-российская батарея с ЗРПК «Панцирь-С» прошла маршем 170 километров на учениях «Славянский щит - 2021»
© Фото: Минобороны России
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Ракетно-артиллерийские подразделения России и Сербии, оснащенные ЗРПК «Панцирь-С», совершили 170-километровый марш по смене позиций на полигон Пасулянске Ливаде в рамках совместных учений по ПВО «Славянский щит - 2021». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Впервые совместные российско-сербские расчеты совершают интенсивные маневренные действия с развертыванием вооружения и военной техники в новом позиционном районе», - говорится в сообщении.

Ранее зенитная ракетно-артиллерийская батарея «Панцирь-С» была переброшена военно-транспортными самолетами на территорию сербской авиабазы Батайница.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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