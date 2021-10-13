Армия Российские «Панцири» прибыли в Сербию для участия в учениях «Славянский щит-2021» Андрей Аркадьев Батарея ЗРПК будет развернута на территории сербской авиабазы Батайница и войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку ПВО. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» доставлено в Сербию. Об этом сообщает Министерство обороны России. Доставка осуществлялась по воздуху военно-транспортными самолетами. Российские военнослужащие и «Панцирь-С» будут задействованы в совместных учениях РФ и Сербии «Славянский щит-2021». «Батарея ЗРПК "Панцирь-С" будет развернута на территории сербской авиабазы Батайница и войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района», - говорится в сообщении. Российские и сербские подразделения ПВО в рамках несения совместного боевого дежурства по ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника, уточняет Минобороны. «Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика