Газовый баллон взорвался на крыше жилого дома в Ижевске
В многоквартирном доме на улице Машиностроителей произошло возгорание в результате разгерметизации газового баллона. Пострадавших нет.
© Видео: izhevsk.life, ВКонтакте © Фото: izhevsk.life, ВКонтакте
В жилом доме в городе Ижевске на улице Машиностроителей произошел пожар на крыше многоквартирного жилого дома. Сообщается, что возгорание случилось в результате разгерметизации газового баллона из-за ремонтных работ.
«В результате ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в 13.52», - сообщает МЧС Удмуртии на своей странице ВКонтакте.
Сотрудники оперативных служб сообщили, что пострадавших не зафиксировано. На данный момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее взрыв газа в жилом доме произошел в Санкт-Петербурге. Возгорание ликвидировали, к тушению огня было привлечено четыре единицы техники и 17 человек личного состава.