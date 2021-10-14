Газовый баллон взорвался на крыше жилого дома в Ижевске

В жилом доме в городе Ижевске на улице Машиностроителей произошел пожар на крыше многоквартирного жилого дома. Сообщается, что возгорание случилось в результате разгерметизации газового баллона из-за ремонтных работ.

«В результате ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в 13.52», - сообщает МЧС Удмуртии на своей странице ВКонтакте.

Сотрудники оперативных служб сообщили, что пострадавших не зафиксировано. На данный момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее взрыв газа в жилом доме произошел в Санкт-Петербурге. Возгорание ликвидировали, к тушению огня было привлечено четыре единицы техники и 17 человек личного состава.