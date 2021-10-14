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На юге Тайваня в результате пожара в жилом доме число погибших увеличилось до 46 человек

Кира Карон
14:19 14.10.2021
Представители власти сообщили, что в доме проживают более 100 человек, многие из них пожилые люди, которым было сложно самостоятельно выбраться на улицу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня в результате пожара погибли 46 человек и еще 41 ранен. Об этом сообщили в центральном информационном агентстве острова со ссылкой на начальника пожарной службы города Ли Цинсю.

«Пожар вспыхнул около трех часов ночи на первом этаже здания и поднялся до шестого этажа, заполнив седьмой этаж и выше дымом, что привело к большому количеству жертв», - сказал руководитель бюро.

Сообщается, что огонь удалось потушить к 7.17 по местному времени (2.17 по московскому времени). По данным пожарного управления Гаосюна, из 13-этажного здания днем были выведены 87 человек.

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