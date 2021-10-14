На юге Тайваня в результате пожара в жилом доме погибли 9 человек

В жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня в результате пожара девять человек погибли, 44 пострадали. Об этом сообщили в Центральном информационном агентстве острова.

Сообщается, что огонь удалось потушить к 7.17 по местному времени (2.17 по московскому времени).

Согласно предварительным данным, пожар предположительно возник на первом этаже, а затем охватил все здание. На данный момент продолжается проверка здания в поисках возможных пострадавших. О причине возгорания не сообщается, пишет РИА Новости.