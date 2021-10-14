«Хотел оставаться сильным»: Дробыш о последних годах жизни Владимира Маркина

Заслуженный артист России Виктор Дробыш рассказал «Звезде» о дружбе с официальным представителем Следственного комитета России Владимиром Маркиным, который скончался 12 октября. По словам музыканта, они практически не говорили о его профессиональной деятельности - их дружба завязалась на фоне любви Маркина к музыке и хоккею. Также артист рассказал о последних годах жизни представителя СК.

«Много лет с ним играли в хоккей, много лет дружили, даже записали несколько песен. У него неплохо получалось - человек очень творческий, несмотря на свою профессию. Очень светлый, сильный и добрый человек был. Книги писал, в хоккей играл как молодой, но самое главное - пел. Пел со Стасом Пьехой, хотел альбом записать, но не получилось. Последние годы он закрылся - мы только поздравляли друг друга с праздниками. Мне кажется, он не хотел себя показывать слабым, хотел оставаться сильным и могучим», - рассказал Дробыш.

О смерти Маркина стало известно 12 октября. Он был первым руководителем управления взаимодействия со СМИ. СК РФ выразил соболезнования родным и близким сотрудника комитета.