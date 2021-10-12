Умер экс-официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

Умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он был первым руководителем управления взаимодействия со СМИ.

За время его работы СК РФ выстроил плодотворное взаимодействие со средствами массовой информации. В своих соболезнованиях, опубликованных на официальном сайте, ведомство отметило, что это позволило укрепить доверие граждан.

«Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича в связи с этой тяжелой, невосполнимой утратой», - говорится в сообщении.

Родился Маркин в 1956 году в Челябинске. Окончил факультет журналистики МГУ, а также юридический факультет Института экономики и культуры.