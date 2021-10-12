Умер экс-официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
В ведомстве выразили глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой своего бывшего сотрудника.
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Умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он был первым руководителем управления взаимодействия со СМИ.
За время его работы СК РФ выстроил плодотворное взаимодействие со средствами массовой информации. В своих соболезнованиях, опубликованных на официальном сайте, ведомство отметило, что это позволило укрепить доверие граждан.
«Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича в связи с этой тяжелой, невосполнимой утратой», - говорится в сообщении.
Родился Маркин в 1956 году в Челябинске. Окончил факультет журналистики МГУ, а также юридический факультет Института экономики и культуры.