Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом, Швецией, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом и Словенией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Также увеличивается число регулярных рейсов во Францию, Италию, Испанию, Венгрию, Германию, Грецию.

Снимаются и ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, ОАЭ и Финляндией.

Ранее, с 5 октября, Россия официально возобновила регулярное авиационное сообщение еще с пятью странами. Это Дания, Джибути, ЮАР, Новая Зеландия и Перу.