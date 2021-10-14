Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами
Также увеличивается число регулярных рейсов во Францию, Италию, Испанию, Венгрию, Германию, Грецию.
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С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом, Швецией, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом и Словенией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Также увеличивается число регулярных рейсов во Францию, Италию, Испанию, Венгрию, Германию, Грецию.
Снимаются и ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, ОАЭ и Финляндией.
Ранее, с 5 октября, Россия официально возобновила регулярное авиационное сообщение еще с пятью странами. Это Дания, Джибути, ЮАР, Новая Зеландия и Перу.