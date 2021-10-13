Российские миротворцы доставили крупную партию гумпомощи в Карабах
В Лачин военнослужащие привезли продуктовые наборы, обувь и теплую одежду, а также канцелярские принадлежности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские миротворцы в Карабахе доставили крупную партию гуманитарной помощи многодетным семьям в отдаленный район республики Лачин.
Военнослужащие привезли продуктовые наборы, обувь и теплую одежду, а также канцелярские принадлежности. Это совместная акция Минобороны и благотворительных организаций, и далеко не первая - только за октябрь помощь получили нуждающиеся жители Степанакерта, Мартуни и Атерка.
Напомним, российские миротворцы работают в Карабахе с ноября минувшего года. Их главная задача - контроль за соблюдением перемирия и поддержка местного населения. В составе контингента сейчас около 2 000 военнослужащих.