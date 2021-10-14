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Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой России

Егор Левин
12:46 14.10.2021
Российский лидер отметил, что такая позиция часто вызывает критику в адрес российской стороны.
Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой России
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой России. Глава государства подчеркнул, что они очень дороги для страны и всего российского общества в целом.

«Как ни странно, это подчас вызывает споры, мы слышим даже в этой связи критику в наш адрес. Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», - сказал Путин.

Ранее президент выразил уверенность в приоритетности национальных интересов над политическими взглядами депутатов. Путин убежден, что национальные интересы страны играют для ее депутатов и сенаторов более значимую роль, чем их разные политические взгляды.

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