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Волонтеры в США вернули 600-килограммовую черепаху в океан

Кира Карон
12:44 14.10.2021
Черепаха была осмотрена сотрудниками аквариума.
© Видео: @NEAQ, Twitter © Фото: @NEAQ, Twitter
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В США огромная 600-килограммовая кожистая черепаха благополучно вернулась в океан в Провинстауне, штат Массачусетс, после того как волонтеры помогли освободить ее от ила, в котором она застряла.

Длина черепахи оценивается примерно в пять футов. Она была освобождена тремя группами добровольцев. Директор заповедника дикой природы Уэллфлит-Бей Боб Прескотт рассказал, что черепаха изначально застряла в реке Херринг в Уэллфлите.

«Мы хотели уберечь ее от устриц и не дать застрять там, где мы бы не смогли ее спасти», - сказал Прескотт, пишет Daily Mail.

Сотрудники проверили состояние здоровья черепахи и убедились, что она здорова.

Ранее ученые обнаружили, что найденная на территории Галапагосских островов в 2019 году гигантская черепаха относится к виду рептилий, считавшихся вымершими более сотни лет назад. Такое открытие было сделано в результате проведения генетических тестов.

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