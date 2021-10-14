Волонтеры в США вернули 600-килограммовую черепаху в океан

В США огромная 600-килограммовая кожистая черепаха благополучно вернулась в океан в Провинстауне, штат Массачусетс, после того как волонтеры помогли освободить ее от ила, в котором она застряла.

Длина черепахи оценивается примерно в пять футов. Она была освобождена тремя группами добровольцев. Директор заповедника дикой природы Уэллфлит-Бей Боб Прескотт рассказал, что черепаха изначально застряла в реке Херринг в Уэллфлите.

«Мы хотели уберечь ее от устриц и не дать застрять там, где мы бы не смогли ее спасти», - сказал Прескотт, пишет Daily Mail.

Сотрудники проверили состояние здоровья черепахи и убедились, что она здорова.

Ранее ученые обнаружили, что найденная на территории Галапагосских островов в 2019 году гигантская черепаха относится к виду рептилий, считавшихся вымершими более сотни лет назад. Такое открытие было сделано в результате проведения генетических тестов.