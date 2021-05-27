Обнаружена черепаха, которую считали вымершей больше века

Ученые обнаружили, что найденная на территории Галапагосских островов в 2019 году гигантская черепаха, относится к виду рептилий, считавшихся вымершими более сотни лет назад. Такое открытие было сделано в результате проведения генетических тестов.

ДНК доставленной членами экспедиции Калифорнийской Академии Наук из окрестностей острова Фернандина черепахи сравнили с образцами генетического материала одной из гигантских черепах Нарборо и установили совпадение. Последнее упоминание о черепахе Нарборо ранее датировалось 1906 годом.

Финальные исследования провели генетики знаменитого Йельского университета. Об этом пишет BBC.