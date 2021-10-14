Захарова заявила, что Россия ответит на расширение санкций Евросоюза

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на расширение санкций Евросоюза в отношении России. Об этом она сказала на брифинге в четверг.

«Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны», - сказала Захарова.

Она добавила, что «подобные сигналы усугубляют тот внутренний раскол, который сегодня весь мир фиксирует на Украине».

Напомним, что в понедельник Совет Евросоюза расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина находится под прямым иностранным управлением. Он же подчеркнул, что страна находится в поиске своей идентичности, и ее власти «абсолютно несамостоятельные».