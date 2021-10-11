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Медведев заявил, что Украина находится под прямым иностранным управлением

Кира Тило
02:38 11.10.2021
Зампред СБ РФ считает, что власти Украины - «люди абсолютно несамостоятельные».
Медведев заявил, что Украина находится под прямым иностранным управлением
© Фото: pixabay
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что украинские власти «абсолютно несамостоятельные» и находятся под прямым иностранным управлением.  Об этом Медведев написал в статье «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» в газете «Коммерсантъ».

«Украинские руководители нынешней генерации - люди абсолютно несамостоятельные. Страна находится под прямым иностранным управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период», - сказано в статье.

Также Медведев считает, что Украина находится в поиске своей идентичности, а у ее власти стоят люди, не имеющие «устойчивой самоидентификации». 

«Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю. А вот украинские руководители, особенно первые лица, - люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их историческая идентичность», - подчеркнул Медведев.

Также зампред Совбеза России читает, что президент Украины Михаил Зеленский поменял политические ориентиры и начал служить националистическим силам. Помимо этого он отметил, что с Зеленским невозможно вести переговоры, потому что он «вывернутый наизнанку человек».

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