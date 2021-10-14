«Продукты-антидепрессанты»: эксперт рассказал о видах и ценах влияющей на настроение еды будущего

Влияющие на настроение пищевые продукты, которые могут появится в недалеком будущем, будут иметь различный внешний вид. Итоговый субъективный набор таких продуктов сложится по результатам анализов человека. Состоять он будет из витаминов, аминокислот, жирных кислот и других компонентов, в некоторых случаях даже гормональных препаратов. Об этом программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассказал Михаил Чарный, ведущий эксперт рабочей группы Foodnet Национальной технологической инициативы.

«Еще древние говорили: "Еда - как лекарство, лекарство - как еда". Здесь грань между едой и лекарством очень тонкая. Гораздо лучше, чем лечиться - заниматься профилактикой. Такая еда - профилактика будущих заболеваний. Вы подходите к раздаче и получаете в виде коктейля, в виде снека, в виде салата такой набор», - заявил он.

Причем конкретный вид конкретного продукта может варьироваться в зависимости от территориальных особенностей. Так, по словам Чарного, очевидно, что население условных африканских стран, когда возникнет такая необходимость, вероятнее будет использовать белковую массу, которую можно намазать на лепешку, чем синтезированную мраморную говядину.

Касательно того, сколько могут стоить продуктовые «антидепрессанты», он отметил, что цена будет сопоставима с современным спортивным питанием.

«Чем больше людей будет вовлечено в подобный здоровый образ жизни, когда люди хотят жить долго и активно, тем дешевле будут становиться эти продукты», - подытожил Чарный.

Ранее врач рассказала, почему люди на диете больше злятся. По словам диетолога Юлии Чехониной, плохое настроение, раздражительность и тревожность могут быть вызваны дефицитом аминокислоты триптофана, участвующей в синтезе «гормона счастья» серотонина. При неполноценном питании, в частности неполноценном по белку, в 90% случаев возможно изменение эмоционального фона.