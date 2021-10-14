В ОДКБ назвали рост терроризма и военного присутствия США в Европе основными угрозами для организации

В штабе Организации Договора о коллективной безопасности заявили, что основными угрозами для организации являются рост международной террористической активности и наращивание военного присутствия США в Европе.

В четверг начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что в учениях «Боевое братство - 2021» примут участие свыше 5 000 человек.

В апреле сообщалось, что в Таджикистане запланированы специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021» и совместные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021», а также совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021».

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».