«Изучаю португальский язык»: Поклонская рассказала о подготовке к работе в Кабо-Верде

Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ о назначении бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской послом в африканской стране Кабо-Верде. Как рассказала в эксклюзивном комментарии «Звезде» посол, к назначению она отнеслась с большой радостью и гордостью.

«Для меня это большая честь, потому что я стремилась, так сказать, выйти на дипломатическое поприще и специально училась в дипломатической академии два года. И вот буквально сегодня сдала диссертацию на степень магистра по теме "Российско-украинские отношения в контексте безопасности в Восточной Европе". Поэтому для меня это очень радостное событие, которое я ждала и стремилась к нему», - рассказала бывшая прокурор Крыма.

Отвечая на вопрос о том, как воспринимает экзотическую страну, куда она направлена на работу, сама дипломат, Наталья Поклонская отметила, что уже успела заочно ее оценить по фотографиям в интернете и она ей уже понравилась.

«Чтобы говорить об этой стране, туда нужно все-таки поехать и посмотреть на нее своими глазами. Но она мне уже заочно понравилась, поскольку я же все-таки выросла на море, а там - океан. Слава Богу, для меня это большая благодарность от президента России, который мне доверил такую ответственную миссию и такой ответственный участок работы», - прокомментировала Поклонская.

Уроженка Крыма призналась, что ее необычное назначение является для нее полной неожиданностью и, к тому же, указ президента РФ об этом был опубликован в большой церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

«В целом, я буду работать над укреплением дружеских и добрых отношений между Россией и Кабо-Верде. Я очень горжусь и буду стараться, чтобы не подвести главу России и оправдать высокое доверие. Сейчас я продолжаю изучать два иностранных языка, которые начала учить в академии при МИД РФ: в португальском очень сложная фонетика, но чем сложнее - тем интереснее. А итальянский язык мне дается легко», - отметила получившая новое назначение экс-депутат Госдумы.

На работу в новую страну Наталья Поклонская поедет в соответствии с дипломатическим протоколом и по всем правилам, как это предусмотрено в ведомствах. Однако точную дату отъезда она назвать пока затруднилась.