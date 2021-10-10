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Ученые обнаружили различия в иммунном ответе на COVID-19

Майя Мусиенко
07:51 10.10.2021
Исследователи установили, что у перенесших людей коронавирус и вакцинированных от него по-разному работают В-клетки памяти.
Ученые обнаружили различия в иммунном ответе на COVID-19
© Фото: ученые Li BoX, inHua, Globallookpress
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Работа B-лимфоцитов в организмах людей переболевших COVID-19 и у тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, различается. Такое заявление сделали американские ученые в своей статье, опубликованной в журнале Nature.

Как отмечают исследователи, содержание антител со временем неизбежно падает, это, в свою очередь, повышает риск повторного заражения. На такой случай у организма в запасе имеются В-клетки памяти — В-лимфоциты, позволяющие иммунитету «помнить» антиген многие годы и быстро отвечать выработкой большого количества антител при его повторном появлении.

Ученые Рокфеллеровского университета сравнили образцы крови, взятые у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и 32 человек, которые получили две дозы разных мРНК-вакцин — Moderna и Pfizer — и ранее не заражались. В обоих случаях исследователи выявили одинаковое количество выработанных B-клеток памяти.

Между дозами вакцины B-лимфоциты активно эволюционировали и производили все более сильные антитела. Тем не менее, через два месяца процесс останавливался, сильнее антитела уже не становились. Несмотря на то, что некоторые из них могли нейтрализовать «дельта»-штамм, широта их нейтрализации не увеличивалась. В то же время, B-клетки памяти переболевших пациентов продолжали эволюционировать и через год.

По словам ученых, причина такого феномена может заключаться в различной реакции организма на проникновение вируса через дыхательные пути или сосуды конечностей. Возможно, влияние оказывает и продолжительное нахождение вирусных частиц в организме на протяжении инфекции.

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